Ukraina: Władze: w zmasowanym ataku dronów Rosjanie trafili w ważny obiekt infrastruktury we Lwowie

Krytycznie ważny obiekt infrastruktury we Lwowie ucierpiał w wyniku przeprowadzonego przez siły rosyjskie zmasowanego ataku dronów, do którego doszło we wtorek wczesnym rankiem – poinformował szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki.

"Około godziny 5 rano Lwów został zaatakowany przez wrogie drony typu Shahed. (Rosjanie) trafili w krytycznie ważny obiekt. Trzy trafienia. Uszkodzony jest strop między piętrami, wybite okna. Ofiar i poszkodowanych nie ma. Był pożar" - napisał na Telegramie Kozycki; nie ujawnił, o jaki obiekt chodzi. (https://t.me/kozytskyy_maksym_official/8844)

Siły powietrzne Ukrainy przekazały tymczasem, że ostatniej nocy wojska rosyjskie zaatakowały z użyciem dronów cele militarne i obiekty infrastruktury cywilnej. Shahedy były wypuszczane z obwodu briańskiego w Rosji oraz ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego.

"Okupanci zastosowali 35 dronów uderzeniowych. Obronie powietrznej udało się zniszczyć 32" - uściślono w komunikacie na Telegramie. (https://t.me/kpszsu/2672)

Wcześniej informowano o zestrzeleniu 28 spośród 30 dronów. Ponad 20 wyprodukowanych w Iranie bezzałogowców zestrzelono nad obwodem kijowskim.

Z Kijowa Jarosław Junko