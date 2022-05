Ukraina: Władze: wojska rosyjskie ostrzelały zakłady Azot w Siewierodoniecku, zginęły 4 osoby

Wojska rosyjskie ostrzelały zakłady Azot w Siewierodoniecku, gdzie mieszczą się schrony, zginęły cztery osoby - poinformował we wtorek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Jeszcze jeden mieszkaniec zginął w Siewierodoniecku w ostrzale w centrum miasta.

"Dziś rano Rosjanie znów ostrzelali teren przedsiębiorstwa Azot, gdzie jak wiadomo, urządzono kilka schronów przeciwlotniczych. W rezultacie zginęły cztery osoby. Jeszcze jeden mieszkaniec został ciężko ranny w centrum miasta. Szybko przewieziono go do sztabu pomocy humanitarnej i zaczęto ratować, ale rany okazały się śmiertelne" - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram: https://t.me/luhanskaVTSA/2887.

Szef regionu załączył zdjęcie zbombardowanego budynku. Podkreślił, że intensywność ostrzałów rosyjskich wzrasta. "Wróg skierował wszystkie siły na przejęcie Siewierodoniecka i Lisiczańska. Jednak w ciągu trzech miesięcy osiągnął nieznaczne postępy, dlatego nadal ostrzeliwuje miasta, szczególnie miejsca, gdzie gromadzą się ludzie" - napisał Hajdaj.

Szef regionu zapewnił, że Siewierodonieck pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Utrzymują one obronę, choć jest "bardzo ciężko" - dodał. Według Hajdaja na kierunku ługańskim Rosja mają teraz około 10 tys. wojskowych (25 grup batalionowych, po 500 osób każda) i dużą ilość sprzętu. Walki trwają w miejscowościach na obrzeżach Siewierodoniecka.

Wcześniej szef obwodu ługańskiego informował, że w ostrzeliwanych miastach wciąż pozostają mieszkańcy, chociaż władze wielokrotnie prosiły ich, by ewakuowali się w związku z rosyjską ofensywą. Agencja Ukrinform podała we wtorek, że do niedawna w regionie pozostawało 40 tys. mieszkańców, którzy odmówili ewakuacji.