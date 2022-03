Ukraina: Władze: wojska rosyjskie zniszczyły centralny szpital miejski w Iziumie

Rosjanie zniszczyli centralny szpital w Iziumie, 45-tysięcznym mieście w obwodzie Charkowskim - poinformował we wtorek w serwisie Facebook zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin.

"To izba przyjęć naszego centralnego szpitala miejskiego. Prawdopodobnie kolejna tajna baza NATO" - ironizował Macokin we wpisie, do którego jest dołączone nagranie i zdjęcia zniszczonych budynków.

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid0JUGXk9to83VQ6sowhWF19TPrJXTUgsBxH2ErK8Mj8YfTzdp5vtQ1Lm2XwdiGBjdTl

"Pacjenci wydostawali się spod gruzów, jak kto mógł" - dodał.