Ukraina: Władze: wojsko rosyjskie siłą wywiozło mieszkańców Popasnej i okradło ich domy

Wojsko rosyjskie po zajęciu Popasnej w obwodzie ługańskim siłą wywiozło mieszkańców miasta i okradło ich domy – poinformował w sobotę szef popasnańskiej administracji wojskowej Mykoła Chanatow w telewizji.

Jak powiedział, Popasna została zajęta przez siły rosyjskie 8 maja, a mieszkańców wywieziono do okupowanego Perwomajska w tym samym obwodzie.

"Teraz ludziom pozwolili wracać do Popasnej na piechotę - to mniej więcej 7 kilometrów. Wrócili i zobaczyli, że w budynkach nic nie zostało. Ukradli wszystko: sprzęt gospodarstwa domowego, meble, rzeczy nadające się do jedzenia" - oznajmił Chanatow, cytowany przez portal Hromadske.

Powiedział, że na ulicach miasta leżą ciała zbitych cywilów i żołnierzy, przez co powstał nieprzyjemny zapach. Jak dodał, są doniesienia, że niemal w każdej klatce schodowej są polegli żołnierze ukraińscy.

Popasna jest całkowicie zniszczona i szybka naprawa wodociągów czy sieci dostaw gazu i prądu jest niemożliwa - podkreślił.