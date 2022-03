Ukraina: Władze: z Krymu w stronę Mikołajowa lecą samoloty wroga

Z Krymu w stronę Mikołajowa na południu Ukrainy lecą rosyjskie samoloty - poinformował we wtorek na Telegramie gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, wzywając mieszkańców, by udali się do schronów.

"Wrogie samoloty wyleciały z Krymu w stronę Mikołajowa. Ich liczba nie jest znana. Będą pracować na bardzo niskiej wysokości. Wszyscy do schronów!" - napisał Kim (https://t.me/mykolaivskaODA/890).

Wcześniej tego samego dnia wojska rosyjskie ostrzelały gmach obwodowej administracji. Kim początkowo błędnie poinformował, że był to budynek mieszkalny, następnie skorygował informację, dodając, że połowa budynku jest właściwie zniszczona, w tym jego gabinet.