Ukraina: Władze zastanawiają się nad otwarciem lotnisk; pierwszy mógłby być Lwów

Ukraina mogłaby wznowić wstrzymany na początku wojny z Rosją pasażerski ruch lotniczy, jeśli otrzymałaby międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa. Pierwszym otwartym lotniskiem mógłby być Lwów – oświadczył minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.

"W pierwszej kolejności rozpatrujemy lotnisko we Lwowie. Mam nadzieję, że zaczniemy, kiedy otrzymamy gwarancje bezpieczeństwa, przede wszystkim od partnerów międzynarodowych, ONZ tak, jak to było z czarnomorską inicjatywą zbożową" - mówił Kubrakow podczas dorocznej konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES) w Kijowie.

Minister wskazał, że nie ma żadnych problemów technicznych ze wznowieniem lotów pasażerskich, jednak nierozwiązane pozostają kwestie bezpieczeństwa. Od początku września w obwodzie lwowskim czterokrotnie włączano syreny alarmów przeciwlotniczych.

"Technicznie jesteśmy gotowi do uruchomienia lotniska, ale pozostają kwestie bezpieczeństwa, które są najważniejsze" - oświadczył mer Lwowa Andrij Sadowy.

"Otwarcie korytarza powietrznego to ważny krok ku wzmocnieniu ukraińskiej gospodarki. Mam nadzieję, że zrozumieją to nasi partnerzy międzynarodowi, w tym ONZ, którzy mogą udzielić gwarancji bezpieczeństwa" - napisał Sadowy w swoim Telegramie.

Wcześniej o wznowieniu pasażerskiego ruchu lotniczego mówiły władze obwodu zakarpackiego, w którym znajduje się port lotniczy Użhorod. Tłumaczono, że plusem tego lotniska jest fakt, iż próg pasa startowego znajduje się w odległości kilkuset metrów od granicy Ukrainy ze Słowacją. Na razie jednak w Użhorodzie nie są prowadzone prace na rzecz przywrócenia lotów.

Z Kijowa Jarosław Junko