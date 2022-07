Ukraina: Władze: zlikwidowano drukarnię, w której podrabiano dokumenty o niezdolności do służby wojskowej

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zlikwidowała podziemną drukarnię, w której podrabiano zaświadczenia o niezdolności do służby wojskowej.

W wyniku działań operacyjno-śledczych w Kijowie rozbito szajkę, która zajmowała się nielegalnym wysyłaniem za granicę obywateli Ukrainy w wieku poborowym na podstawie sfałszowanych dokumentów - poinformowała w środę SBU na swojej stronie internetowej. (https://tinyurl.com/vn4wpmhp)

Ustalono, że nielegalny proceder zorganizowały dwie osoby zamieszkałe w Kijowie. Przestępcy proponowali swoim klientom sfałszowane książeczki wojskowe i zaświadczenia o niezdolności do służby wojskowej. Wykorzystywali do tego drukarnię należącą do prywatnej firmy. Zestaw fałszywych dokumentów kosztował od 800 do 2 tys. dolarów w zależności od terminu wykonania.

Dla poszukiwania klientów przestępcy stworzyli specjalną stronę internetową, płatność otrzymywali na konto, a dokumenty wysyłali za pośrednictwem poczty i firm kurierskich.

Obaj zatrzymani mają status podejrzanych. Podczas przeszukania w ich mieszkaniach funkcjonariusze SBU znaleźli blankiety dokumentów wojskowych, fałszywe zaświadczenia z komend uzupełnień i telefony z dowodami przestępczej działalności.

Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób związanych z tym procederem - poinformowała SBU.