Ukraina: Władze: zniszczono przeprawę przez Dniepr i kwaterę wojsk rosyjskich w Nowej Kachowce

Siły ukraińskie zniszczyły przeprawę promową przez Dniepr we wsi Lwowe, a także kwaterę wojsk rosyjskich w hotelu na terenie klubu jachtowego w Nowej Kachowce - powiadomił we wtorek na Facebooku Serhij Chłań, proukraiński wiceszef rady regionu chersońskiego na południu kraju.

"Wyjątkowo długie jest też najnowsze zestawienie zniszczonego sprzętu wojskowego Rosjan. Przeciwnik stracił system obrony przeciwlotniczej S-300 oraz systemy artyleryjskie Grad i Uragan, czołgi, haubice. Potwierdzono również kolejne precyzyjne ataki na magazyny uzbrojenia" - oznajmił Chłań. (https://tinyurl.com/5fpateub)

Jak dodał, należy się wstrzymać z przekazywaniem pogłosek o wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji miejscowościach, ponieważ jest to "wrażliwa kwestia", a rozgłaszanie niesprawdzonych doniesień posłuży wyłącznie najeźdźcom. "Apeluję (też) do mieszkańców, by pozostawali w bezpiecznych miejscach i ograniczyli przemieszczanie się" - napisał Chłań, odnosząc się do ukraińskich działań bojowych w obwodzie chersońskim.

W poniedziałek zgrupowanie "Kachowka" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że wszystkie przeprawy drogowe przez Dniepr w regionie chersońskim, czyli samochodowy i kolejowy most Antonowski pod Chersoniem oraz most w Nowej Kachowce, zostały zniszczone. Rosyjskim okupantom "pozostają tylko przeprawy piesze" - przekazano w oświadczeniu na Facebooku.

Również w poniedziałek ukraińskie dowództwo operacyjne Południe, a także m.in. amerykańskie media i ośrodki analityczne donosiły o skutecznym ukraińskim natarciu na rosyjskie pozycje na Chersońszczyźnie. Waszyngtoński Instytut Studiów nad Wojną powiadomił w najnowszym raporcie, że Ukraińcy wyzwolili kilka miejscowości na zachód i północny zachód od Chersonia oraz na południe od granicy obwodów chersońskiego i dniepropietrowskiego.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej