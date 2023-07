Ukraina: Wojsko: dwoje cywilów zabitych w obwodzie sumskim to ofiary rosyjskich dywersantów

Dwoje cywilów, którzy w poniedziałek zginęli w gminie Szałyhyne w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy, to ofiary rosyjskich dywersantów; grupa najeźdźców próbowała wedrzeć się na terytorium naszego państwa i otworzyła ogień do lokalnych mieszkańców - powiadomiło we wtorek dowództwo operacyjne Północ ukraińskiej armii.

Dywersanci nie osiągnęli celu, lecz - jak mają to w zwyczaju - postanowili zastraszyć cywilów. W ostrzale zginęła matka i jej 22-letni syn, którzy poruszali się motorowerem. Trafiono również w pobliski samochód, kierowca tego pojazdu został ranny - czytamy w komunikatach dowództwa Północ i ukraińskiej Prokuratury Generalnej, opublikowanych na Telegramie (https://tinyurl.com/4kfkd85d; https://tinyurl.com/4fku765e).

W poniedziałkowych rosyjskich ostrzałach obwodu sumskiego zginęło łącznie sześć osób. Trzy ofiary śmiertelne to cywile z miasta Sumy, gdzie agresorzy uderzyli w blok mieszkalny przy użyciu irańskich dronów kamikadze Shahed - poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek rano władze Sum i regionu sumskiego.

Rosyjskie wojska najechały obwód sumski 24 lutego 2022 roku, w pierwszym dniu inwazji na Ukrainę, a następnie zostały stamtąd wyparte na początku kwietnia. Od tamtego czasu miejscowości w regionie sumskim, szczególnie wsie położone w pobliżu granicy, są regularnie ostrzeliwane przez wroga. Dotychczas te ataki rzadko jednak skutkowały ofiarami śmiertelnymi wśród ludności cywilnej.