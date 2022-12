Ukraina: Wojsko: irańskim dronom przeszkadzają warunki pogodowe, np. silny wiatr, ale nie mróz

Przeszkodą dla stosowania przez Rosjan irańskich dronów Shahed-136 może być porywisty wiatr czy warunki sprzyjające oblodzeniu skrzydeł; same mrozy nie wpływają jednak na możliwość ich użycia – powiedział w poniedziałek rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

"Wpływa na nie tylko nielotna pogoda. To może być szkwalisty, porywisty wiatr, który może wpływać na płaszczyznę skrzydła, dużą, w przypadku Shahedów" - powiedział Ihnat portalowi Suspilne.

Rosjanie, jak dodał, wysyłają drony do ataków na Ukrainę z regionu Morza Czarnego i Azowskiego.

"Ani mróz, ani ciepło nie wpływają na funkcjonowanie dronów. To, co może mieć wpływ to oblodzenie (…) Przejście od temperatur dodatnich do ujemnych w warunkach dużej wilgotności. To może trwać dwie, trzy godziny, a potem mogą sobie spokojnie dalej lecieć, nawet jeśli jest mróz" - zaznaczył.

Wcześniej ukraińscy wojskowi wskazywali niskie temperatury jako możliwą przyczynę około trzytygodniowej przerwy w stosowaniu przez wojska agresora irańskich dronów kamikadze.

Według Ihnata ta przerwa wynikała prawdopodobnie z tego, że Rosja zużyła dostarczone jej przez Iran drony. Według danych wywiadu wojskowego Ukrainy Rosja zamówiła w Iranie 1740 dronów Shahed-136.

"Czy Iran jest gotów dostarczyć ich teraz tyle, nie wiadomo. Dotarła nowa partia, być może drogą morską. Rosja może bez problemu odbierać irańskie dostawy w swoich portach na Morzu Kaspijskim" - powiedział Ihnat.

