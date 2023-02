Ukraina: Wojsko: mniej rosyjskich szturmów w nocy na kierunku donieckim

Wojska rosyjskie zmniejszyły liczbę nocnych szturmów na kierunku donieckim, na wschodzie Ukrainy, ale intensywnie atakują w dzień; pod Marjinką i Wuhłedarem było w czwartek 16 ataków – powiadomił przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ukrainy Ołeksij Dmytraszkiwski.

"Przeciwnik zmienił trochę taktykę na tym kierunku i przestał nocą atakować nasze pozycje. W ciągu ostatnich dwóch dni liczba działań szturmowych wahała się od trzech do czterech. Natomiast w dzień wróg stosuje bardzo intensywnie artylerię" - powiedział w piątek Dmytraszkiwski, cytowany przez agencję Ukrinform.

"Wczoraj na kierunku donieckim 223 razy atakowała artyleria, w rejonie Wuhłedaru, Marjinki było 16 szturmów" - oświadczył wojskowy, dodając, że siły rosyjskie aktywnie atakują z powietrza.

"Wszystkie ataki w ciągu dnia i w ciągu nocy na tym kierunku zostały odparte" - podkreślił.

Dmytraszkiwski wyjaśnił, że wcześniej, głównie w nocy, Rosjanie aktywnie ostrzeliwali ukraińskie pozycje, działały grupy dywersyjne i szturmowe. "Teraz widać, że mają trochę inną taktykę. W nocy odnawiają siły, uzupełniają rezerwy. W dzień atakują i szturmują. Wszędzie jednak spotyka ich opór" - powiedział.

Według niego wojska rosyjskie najprawdopodobniej nadal będą próbować przełamać ukraińską obronę w rejonie Wuhłedaru. "Jednak obecnie nie posiadają już takich dużych sił i środków do szturmowania i ofensywy" - ocenił. Według niego do odbudowania sił w ludziach i sprzęcie Rosjanie będą potrzebowali czasu i potrwa to co najmniej "do maja lub czerwca".

Dmytraszkiwski wskazał również, że wojska rosyjskie ponoszą duże straty, a w ciągu doby pod Wuhłedarem straciły dwie kompanie. Ponadto, jak powiedział, przeciwnik nie ewakuuje swoich rannych, w związku z czym "z 300 (wojskowe określenie rannych) stają się oni 200 (zabitymi)".