Ukraina: Wojsko: nie można wykluczyć rosyjskiego ataku z użyciem dronów i rakiet w najbliższych dniach

Zastosowanie przez wojska rosyjskie irańskich dronów Shahed jest zupełnie prawdopodobne, absolutnie nie można też wykluczyć ataku rakietowego w najbliższych dniach – powiedziała w piątek rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk.

Rzeczniczka, która występowała na antenie ukraińskiej telewizji, zaznaczyła, że Rosjanie zdają sobie sprawę ze skupienia się wszystkich na datach 23 i 24 lutego, kiedy przypada rocznica początku inwazji i dlatego mogą "przeczekać ten okres i zaatakować, kiedy wszyscy odetchną i powiedzą: OK, rocznica minęła, wracamy do zwykłego grafiku".

"Nie widzimy aktywności na morzu, ale możemy powiedzieć, że oni szukają nowej taktyki. Zupełnie prawdopodobne jest zastosowanie Shahedów, absolutnie nie jest wykluczony i atak rakietowy" - cytuje wypowiedź Humeniuk agencja Interfax-Ukraina.

Na Morzu Czarnym obecnie siły ukraińskie "nie widzą wysokiej aktywności wroga, jednostek przenoszących rakiety nie ma na dyżurze bojowym" - dodała rzeczniczka.

"Zgrupowanie przeciwnika na Morzu Czarnym zmniejszyło się jeszcze o jedną jednostkę, odchodzą do baz, by ukryć się przed sztormem" - poinformowała Humeniuk, zaznaczając, że w bazach okręty rosyjskie mogą przygotowywać się do następnego ataku.

Siły ukraińskie nie widzą też "krytycznej aktywności lotnictwa rosyjskiego" na południu, jednak sytuacja jest dynamiczna, a dzień wcześniej "okupanci aktywnie stosowali lotnictwo i bezzałogowce do rozpoznania".