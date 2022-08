Ukraina: Wojsko: ostrzelany przez Ukraińców most na Dnieprze nie nadaje się do użytku

W wyniku precyzyjnych ukraińskich ostrzałów, do których doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, most na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce na południu Ukrainy jest niezdatny do użytku - oświadczyły w środę dowództwo operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych i władze obwodu chersońskiego.

"Nasza kontrola ogniowa, ustanowiona nad szlakami transportowymi i logistycznymi na tymczasowo okupowanych terenach obwodu chersońskiego, doprowadziła do utrwalenia statusu mostu w pobliżu Kachowskiej Elektrowni Wodnej jako niezdatnego do użytku. Precyzyjne, ale skuteczne uderzenie" - czytamy w komunikacie dowództwa Południe na Facebooku (https://tinyurl.com/65sz6mj9).

O braku możliwości dalszego korzystania z mostu w Nowej Kachowce, używanego dotąd przez rosyjskich najeźdźców do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego, powiadomiła też na Facebooku lojalna wobec Kijowa administracja regionu chersońskiego (https://tinyurl.com/37a3htja).

Jak poinformował pod koniec lipca amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), do użytku nie nadaje się także most Antonowski pod Chersoniem, uszkodzony w wyniku ukraińskich ataków. 25 lipca ISW przekazał, że Ukraińcy ostrzelali również dwa pozostałe mosty wiodące do Chersonia, co może utrudnić agresorom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta. W kolejnych dniach okupanci uruchomili w pobliżu Chersonia połączenie promowe, które zaczęli wykorzystywać m.in. do przerzucania uzbrojenia.

"Kontrola przepraw przez Dniepr stanie się prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w regionie chersońskim" - ocenił 20 lipca brytyjski resort obrony w kontekście zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy na południowym odcinku frontu.

4 sierpnia ministerstwo w Londynie oznajmiło, że rosyjskie wojska ustawiły reflektory radarowe w pobliżu uszkodzonych mostów w Chersoniu, aby ukryć je przed dalszym namierzaniem przez ukraińskie siły przy użyciu sprzętu przekazanego przez Zachód.