Ukraina: Wojsko: podjęliśmy dodatkowe działania, by chronić porty

Podjęliśmy dodatkowe działania, by zapewnić maksymalne działanie obrony przeciwlotniczej i chronić ukraińskie porty - poinformowała w sobotę Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu.

"Oczywiście niebezpieczeństwo, jakie płynie ze strony Rosji m.in. w kierunku infrastruktury portowej w ostatnim czasie, zostało przeanalizowane i podjęto środki, by zagwarantować maksymalne działanie obrony przeciwlotniczej i maksymalną (jej) skuteczność" - powiedziała Humeniuk, cytowana przez portal NV.

Ostrzegła, że Moskwa może przeprowadzić następne ataki na południu i może użyć nowej taktyki. "Obserwując to, że wróg zrobił pewną pauzę, można dojść do wniosku, że przygotowują się do następnych ataków" - podkreśliła.

W połowie lipca Rosja wycofała się z umowy umożliwiającej wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i rozpoczęła serię ataków na ukraińską infrastrukturę portową.

W czwartek wicepremier i minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow poinformował, że w ciągu dziewięciu dni Rosjanie uszkodzili 26 obiektów infrastruktury portowej i pięć cywilnych statków.