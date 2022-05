Ukraina: wojsko rosyjskie wywozi zboże z obwodu chersońskiego

Wojsko rosyjskie nadal wywozi zboże z obwodu chersońskiego – poinformował w piątek szef władz obwodowych Hiennadj Łahuta na briefingu. Jak dodał, niektórzy rolnicy zdecydowali się na współpracę z okupantami.

"Można stwierdzić, że Rosjanie wywożą z obwodu chersońskiego produkty i zboże. Korki na drodze do Krymu są już kilometrowe" - oświadczył Łahuta. Jak zaznaczył, jest to nie tylko towar kradziony, ale też przekazywany okupantom przez niektórych gospodarzy. "Niektórzy obywatele zaczęli już handlować z Rosjanami. To tysiące ton zboża i warzyw" - zaznaczył.

Chersoń i część obwodu chersońskiego zostały zajęte przez siły rosyjskie na początku marca.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował we wtorek do wszystkich państw świata, by nie kupowały od Rosji skradzionego przez nią ukraińskiego zboża. "Rosyjscy złodzieje kradną ukraińskie zboże, ładują je na statki, przepływają przez Bosfor i próbują sprzedawać je za granicą" - oznajmił.