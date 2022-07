Ukraina: Wojsko: straty Rosjan ba kilku odcinkach frontu

Siły rosyjskie poniosły straty na kierunku słowiańskim i bachmuckim na wschodzie Ukrainy, co zmusiło je do wycofania się. Ukraińskie lotnictwo zniszczyło na różnych odcinkach frontu do 20 sztuk rosyjskiego sprzętu wojskowego – podały w niedzielę ukraińskie źródła wojskowe.

Na kierunku słowiańskim na wschodzie kraju wojsko rosyjskie prowadziło ostrzał artyleryjski w okolicach Andrijiwki, Dołyny, Krasnopola, Mazaniwki i Adamówki, a także natarcie w pobliżu Dmytriwki, ale bez powodzenia - poinformował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Na kierunku bachmuckim siły rosyjskie próbowały poprawić swoje położenie taktyczne w kierunku Roty-Werszyna i Pokrowske-Bachmut, ale wycofały się ponosząc straty.

Wojsko rosyjskie atakowało też liczne miejscowości w innych rejonach Ukrainy. https://tinyurl.com/ys3v746c

Tymczasem dowództwo sił powietrznych Ukrainy podało na Facebooku, że lotnictwo szturmowe przeprowadziło w sobotę w kilku miejscach frontu ataki przy użyciu różnych rakiet i bomb, niszcząc do 20 sztuk rosyjskich pojazdów opancerzonych.

Zniszczono też dwa rosyjskie punkty oporu, dwa magazyny amunicji, kilkudziesięciu żołnierzy rosyjskich oraz bezpilotowiec Orłan-10. https://tinyurl.com/mprhuawh