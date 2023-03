Ukraina: Wojsko: zidentyfikowaliśmy ukraińskiego jeńca, zabitego przez Rosjan za słowa "Chwała Ukrainie!"

Stracony przez Rosjan ukraiński jeniec wojenny, który został zastrzelony za okrzyk "Chwała Ukrainie!" to najprawdopodobniej Tymofiej Szadura, który walczył pod Bachmutem i został uznany za zaginionego 3 lutego - poinformowała we wtorek służba prasowa 30. brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz - przekazano w mediach społecznościowych brygady (https://tinyurl.com/3evaukap).

W komunikacie wyrażono wyrazy współczucia bliskim zabitego. "Zemsta będzie nieuchronna" - pokreślono.

Wcześniej we wtorek producentka BBC Sofia Kochmar-Tymoszenko poinformowała, że mężczyzna rozstrzelany przez Rosjan został rozpoznany przez swoją siostrę. Rozpoznałam go; na 100 procent to mój brat; to jego oczy, to jego głos i sposób, w jaki palił papierosa - zacytowała kobietę. Kochmar-Tymoszenko prosiła jednak o niepodawanie konkretów do czasu przekazania informacji najbliższym (https://tinyurl.com/4xta8une).

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na swoim kanale Telegram wezwała również we wtorek do wstrzymania się z przekazywaniem informacji identyfikujących ofiarę do chwili oficjalnego potwierdzenia tożsamości zabitego. "Ofiary i ich rodziny powinny być traktowane z szacunkiem. Choć media społecznościowe i taktowne zachowanie są nie do pogodzenia, należy poczekać, aż tożsamość zamordowanego jeńca zostanie oficjalnie potwierdzona przez jego dowódcę" - napisała (https://t.me/annamaliar/567).

Na krążącym od poniedziałku w internecie nagraniu wideo widoczny jest ukraiński jeniec z zamazaną twarzą. Gdy wypowiada słowa "Chwała Ukrainie", niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego ze słowami "Zdychaj, s…".

"Dziś pojawiło się wideo, na którym okupanci brutalnie mordują żołnierza, który odważnie powiedział im prosto w oczy: +Chwała Ukrainie!+. Chcę, abyśmy wszyscy odpowiedzieli wspólnie na jego zawołanie: +Chwała bohaterowi! Chwała bohaterom! Chwała Ukrainie!+. Odnajdziemy morderców" - przekazał w poniedziałek w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych (https://fb.watch/j6Mz3WZ7ME/).