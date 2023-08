Ukraina: Wojskowy: dzięki dostawom z USA wystrzeliwujemy teraz dziennie 8 tys. pocisków artyleryjskich, niewiele mniej od Rosjan

Ukraińskie wojska wykorzystują obecnie dziennie ok. 8 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, średnio tyle, ile wynosi roczna norma francuskiej armii - powiedział były dowódca kompanii Ajdar Jewhen Dykyj, cytowany w niedzielę przez portal NV.

Były dowódca podkreślił, że ukraińskie wojska odczuwały "wielki głód amunicji", który został zaspokojony dostawami amunicji kasetowej z USA.

Jak stwierdził, w ubiegłym roku Rosjanie wystrzeliwali dziennie ok. 60 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, zaś Ukraińcy 3-4 tys. sztuk.

Obecnie siły ukraińskie wykorzystują ok. 8 tys. sztuk amunicji dziennie, a Rosjanie niewiele więcej - pisze w niedzielę portal NV. "3 tys. w porównaniu do 10 tys. to ogromna różnica. Ale 8 tys. i 10 tys. to już zupełnie inna historia" - podkreślił Dykyj.

Jak dodał, dla porównania roczna norma armii francuskiej to 7 tys. sztuk amunicji.

Dykyj zauważył, że strona rosyjska, wykorzystując 10 tys. pocisków dziennie, skarżyła się już na "głód amunicji".