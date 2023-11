Ukraina: Wolontariusz: w Awdijiwce pozostało 300-400 mieszkańców; miasto jest już zniszczone bardziej niż Bachmut

W nieustannie atakowanej przez rosyjskie wojska Awdijiwce na wschodzie Ukrainy pozostało około 300-400 mieszkańców, którzy zarzekają się, że nigdzie stamtąd nie wyjadą; miasto jest obecnie zniszczone w większym stopniu niż Bachmut - powiedział ukraiński wolontariusz Witalij Żuczkow w rozmowie z agencją UNIAN.

"Do Awdijiwki wiedzie obecnie tylko jedna droga dojazdowa, do tego bez przerwy ostrzeliwana. (Ukraińscy żołnierze) zatrzymują nas na posterunkach i (często) nie przepuszczają dalej, ponieważ przejazd jest (zbyt) niebezpieczny. Wojskowi mówią, że zwariowaliśmy" - relacjonował Żuczkow, opisując niedawną wizytę we frontowym mieście.

Jak dodał, zespoły wolontariuszy dostarczają nielicznym mieszkańcom Awdijiwki wodę, żywność, lekarstwa i odzież. Według Żuczkowa największym problemem cywilów - oprócz nieustannych rosyjskich ostrzałów - są obecnie brak wody i plaga myszy, które niszczą skromne zapasy pożywienia.

"Ludzie mówią nam: +Nie chcemy chleba, dajcie nam wody+" - przyznał wolontariusz.

W jego ocenie zdecydowana większość mieszkańców Awdijiwki to osoby o poglądach proukraińskich, chociaż nie da się wykluczyć, że część cywilów oczekuje na nadejście Rosjan. "Owszem, zdarzają się też tacy, u których widzimy po oczach, że nie są nam przychylni. Takich osób jest jednak bardzo mało. Nie aż tyle, ile mogłoby się wydawać" - powiadomił rozmówca agencji UNIAN.

Żuczkow przekazał, że w zniszczonym mieście pozostali głównie emeryci. Starsi ludzie nie chcą wyjeżdżać, ponieważ uważają, że ich miejsce jest w Awdijiwce - niezależnie od wszelkich okoliczności.

"Jedna babcia mówiła mi, że nigdzie nie pojedzie, ponieważ cała jej rodzina spoczywa na cmentarzu (w Awdijiwce). Ona będzie chodzić na ten cmentarz choćby i przez pola minowe, dopóki jej samej też tam nie pochowają. (...) Większość spośród tych, którzy pozostali, jest już tym wszystkim zmęczona i mówi: +Niech nas tu zmiażdżą (betonowe) płyty, ale nie będziemy błąkać się gdzieś indziej, nikomu niepotrzebni i głodni+" - opowiadał wolontariusz.

"(Ludzie) siedzą w piwnicach i ogrzewają się, paląc gałązkami (w piecykach). Prosto w te piwnice trafiają bomby. I tyle, nikt nawet nie postawi im krzyża" - przyznał z rezygnacją Żuczkow, który krytycznie ocenił postawę cywilów z Awdijiwki, ignorujących ciągłe prośby ukraińskich władz o ewakuację w bezpieczniejsze rejony kraju.

Wolontariusz dodał, że jego zespół próbuje ratować także zwierzęta. "Przywieźliśmy mnóstwo karmy dla psów. Jest to okropne, ponieważ nie każdy samochód ewakuacyjny zabiera te psy. Dlatego na podwórkach (w Awdijiwce) błąka się pełno oswojonych psów. Dobrze, że chociaż nie są uwiązane" - relacjonował wolontariusz.

Na portalu agencji UNIAN opublikowano nagrania wideo, ukazujące m.in. psy na ulicach zrujnowanego miasta (https://tinyurl.com/bde7rpas).

Żuczkow przyznał, że nie rozumie taktyki rosyjskich dowódców, którzy nakazują bez przerwy ostrzeliwać Awdijiwkę, chociaż wiedzą, że w atakowanych obiektach nie ma już ukraińskich żołnierzy.

"Nie pozostał ani jeden ocalały budynek. (...) Pali się jednocześnie dziewięć kondygnacji, pięć kondygnacji... Po co tak walić w te bloki? Nawet gdyby znajdowali się tam (nasi) wojskowi, to czy siedzieliby na najwyższych piętrach? Rosjanie mają jasną taktykę - zniszczyć budynki, zniszczyć ludzi. Ewakuowaliśmy jedną ciężko ranną babcię. Ona nie mogła już nawet rozmawiać" - opowiadał wolontariusz.

Rozmówca UNIAN-u zauważył, że chociaż "dużo pisze się o Awdijiwce", podobnie wygląda też sytuacja w innych frontowych miejscowościach. "To jest straszne, co się wyprawia" - przyznał Żuczkow.

Awdijiwka "stoi kością w gardle" Rosjanom od 2014 roku, ponieważ z tego miejsca Ukraińcy mogą utrzymywać kontrolę ogniową nad okupowanym Donieckiem. Wróg chce zdobyć Awdijiwkę, gdyż uważa, że to miasto może być naszym przyczółkiem do ofensywy na Donieck - zauważył w połowie października ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksij Hetman.

W ostatnich tygodniach ukraińskie władze i media podkreślały, że obecne rosyjskie natarcie na Awdijiwkę jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale od wybuchu walk w Donbasie w 2014 roku. 28 października minister obrony Ukrainy Rustem Umierow powiadomił, że pod Awdijiwką prawdopodobnie zginęło już około 4 tys. żołnierzy agresora.

Przed 24 lutego 2022 roku, czyli początkiem rosyjskiej agresji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014, gdy wybuchł konflikt w Donbasie - prawie 40 tysięcy.