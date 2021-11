Ukraina: Wolontariuszka pomagająca ubogim i dzieciom z Donbasu: służenie ludziom dużo mi daje

Służenie ludziom dużo mi daje, a pomaganie tutaj ma inny wymiar, bardziej indywidualny - mówi PAP Marzena Michałowska, wolontariuszka z Domu św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie. Polka pomaga m.in. przy turnusach dla dzieci z tzw. szarej strefy w Donbasie, zajmuje się także opieką nad potrzebującymi i ubogimi.

Michałowska, która na co dzień działa w grupie Charytatywni Freta u oo. dominikanów w Warszawie, z ośrodkiem w Fastowie współpracuje od kilku lat. "Wspieramy centrum finansowo, organizujemy różne eventy, kilka razy przyjeżdżaliśmy tu do pomocy z naszą charytatywną młodzieżą" - opowiada.

W ramach dwumiesięcznego wolontariatu w odległym ok. 60 km od Kijowa Fastowie Polka zajmuje się m.in. pisaniem projektów, ale też odwiedza potrzebujących, ubogich. "To tak naprawdę praca 24 godziny na dobę" - wskazuje.

Michałowska pomaga też przy turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z tzw. szarej strefy w Donbasie, gdzie od 2014 roku toczy się konflikt zbrojny między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję separatystami. W ostatnim czasie odbyły się dwa takie turnusy, kolejny rozpoczął się w tym tygodniu.

"Spotykałam się z tymi dzieciakami, wychodziłam z nimi na różne eventy. To niesamowite dzieci, którym bardzo ciężko jest później wracać do domu. Wiemy, że po tym, kiedy wróciła do domu pierwsza grupa, ostrzelano ich wioskę. Druga grupa wróciła - w ich regionie szaleje covid: tato jednego z chłopców nie żyje, chłopiec jest chory" - opowiada. W turnusach rehabilitacyjnych od 2016 r. wzięło już udział około 400 podopiecznych - poinformował niedawno PAP założyciel domu o. Michał Romaniw.

To trudne sytuacje, to inne historie niż w Polsce - zaznacza Michałowska. Podkreśla, że "pomaganie tutaj ma inny wymiar: bardzo indywidualny, twarzą w twarz".

"Służenie ludziom dużo mi daje" - mówi PAP Michałowska, która działa jako wolontariuszka od ponad 20 lat. Wskazuje, że Dom św. Marcina jest dla niej szczególnym miejscem. "Po pierwsze jest prowadzony przez dominikanów, po drugie mam jedną czwartą korzeni ukraińskich i ciągnie mnie w te strony i po trzecie, to miejsce jest oparte na niesamowitych ludziach" - opowiada.

Dom św. Marcina "z ogromną chęcią" przyjmuje do siebie wolontariuszy - podkreśla rozmówczyni. Niedawno wyjechała z Fastowa wolontariuszka ze Szwajcarii. Byli tacy, którzy spędzili tam nawet rok czy dwa.

Pytana o to, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna ośrodkowi, odpowiada, że to przede wszystkim wsparcie finansowe. Zaznacza, że samo ogrzanie centrum, które obejmuje m.in. centrum rehabilitacji, dom samotnej matki, szkołę, przedszkole, kosztuje 23 tys. złotych miesięcznie. Ważna jest też modlitwa - dodaje.

Wolontariuszka zapowiada, że 12 grudnia u dominikanów w Warszawie odbędzie się jarmark świąteczny, na którym będą produkty z Fastowa.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska