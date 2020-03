Ukraina: Wprowadzono stan sytuacji nadzwyczajnej w Kijowie i dwóch obwodach

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd Ukrainy wprowadził w Kijowie oraz w obwodach dniepropietrowskim i iwano-frankowskim stan sytuacji nadzwyczajnej - ogłosił w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal. Na Ukrainie potwierdzono dotychczas 29 przypadków zakażenia.

"Na razie nie są przewidziane żadne nowe ograniczenia. Stan sytuacji nadzwyczajnej ma na celu mobilizację działań na rzecz walki z rozprzestrzenieniem się Covid-19" - oświadczył Szmyhal w serwisie Telegram.

Wcześniej stan sytuacji nadzwyczajnej wprowadzono w obwodach kijowskim, żytomirskim i czerniowieckim.

Sekretarz kijowskiej rady miejskiej Wołodymyr Prokopiw zaznaczył w piątek na Facebooku, że w mieście nie jest wprowadzany stan wyjątkowy, a stan sytuacji nadzwyczajnej, i zapewnił, że "nikt nie będzie ograniczać praw mieszkańców miasta". Wyjaśnił, że władze ani organy ścigania nie otrzymają dodatkowych uprawnień. "Stan sytuacji nadzwyczajnej jest stwierdzeniem jej powstania i oznacza zwiększenie gotowości do likwidacji skutków zachorowań" - dodał.

Stołeczne władze zaapelowały do mieszkańców stolicy o to, by nie panikować, zostać w domu i w jak najmniejszym stopniu kontaktować się z innymi ludźmi.

Do tej pory na Ukrainie potwierdzono 29 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym trzy śmiertelne. Jedna osoba została uznana za wyleczoną.

Najwięcej - 15 - przypadków zakażenia odnotowano w obwodzie czerniowieckim w południowo-zachodniej części kraju. W Kijowie potwierdzono trzy przypadki, po dwa w obwodzie kijowskim, żytomirskim, iwano-frankowskim i dniepropietrowskim oraz po jednym w obwodzie charkowskim, lwowskim i donieckim.

