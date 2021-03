Ukraina: Wykryto najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od listopada

Na Ukrainie według ministerstwa ochrony zdrowia poprzedniej doby wykryto prawie 16 tys. nowych zakażeń koronawirusem, o ok. 800 więcej niż dzień wcześniej. To najwyższy dobowy bilans infekcji od końca listopada, kiedy odnotowano ich ok. 16,3 tys.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował, że w czwartek potwierdzono w kraju 15 850 zakażeń, zmarły 262 osoby z Covid-19, prawie 4,5 tys. osób przyjęto do szpitali, a prawie 4,6 tys. wyzdrowiało. Przeprowadzono ponad 115 tys. testów, w tym ok. 53 tys. metodą PCR.

Najwięcej infekcji (ponad 1000) wykryto w Kijowie oraz w obwodzie lwowskim, kijowskim i charkowskim.

W czwartek w kraju zaszczepiono ok. 11 tys. osób - najwięcej od rozpoczęcia kampanii 24 lutego. Łącznie preparat podano prawie 93 tys. ludzi. Dwie dawki szczepionki otrzymała jedna osoba.

W kraju działa tzw. adaptacyjna kwarantanna, która polega na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Obecnie w czerwonej strefie, dla której przewidziane są najostrzejsze restrykcje, są cztery obwody. Kijów i kilka innych jednostek administracyjnych będących w pomarańczowej strefie ogłosiło zaostrzenie ograniczeń, by zahamować wzrost zakażeń.

Od początku pandemii potwierdzono ok. 1,52 mln zakażeń, a zmarło ponad 29,5 tys. osób.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska