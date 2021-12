Ukraina: Wykryto pierwszy przypadek zakażenia wariantem koronawirusa Omikron

Na Ukrainie wykryto pierwszy przypadek zakażenia wariantem koronawirusa Omikron, u osoby, która niedawno wróciła ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformował w sobotę minister ochrony zdrowia tego kraju Wiktor Laszko.

Pierwszy na Ukrainie przypadek zakażenia Omikronem potwierdzono nocą z piątku na sobotę u pacjenta, który w ZEA miał kontakt z chorym na Covid-19 - przekazał minister.

Pacjent przebywa na leczeniu. Trwają dodatkowe badania osób, z którymi się kontaktował - dodał.

Poprzedniej doby na Ukrainie zarejestrowano ok. 7,5 tys. zakażeń koronawirusem i 288 zgonów. Od początku pandemii w kraju wykryto ok. 3,6 mln infekcji, a prawie 93 tys. zakażonych osób zmarło. W pełni zaszczepionych jest ok. 13 z 41 mln mieszkańców kraju.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska