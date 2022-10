Ukraina: Wywiad: grupa Wagnera masowo rekrutuje więźniów zakażonych HIV i WZW C

Rosyjska prywatna firma wojskowa - tzw. grupa Wagnera - zaczęła masowo rekrutować rosyjskich więźniów zakażonych HIV i WZW C - informuje we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Chorzy muszą nosić specjalne opaski.

W komunikacie wywiad pisze, że to zjawisko nabrało już "masowego charakteru". Tylko z jednej kolonii karnej nr 5 w obwodzie leningradzkim do "grupy Wagnera" zmobilizowano ponad stu więźniów ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV albo wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

By "oznaczyć" zakażonych bojowników, dowództwo zmusza ich do zakładania na nadgarstek bransoletek: czerwonych w przypadku HIV i białych - WZW C. (https://tinyurl.com/3b74uuuw)

HUR podaje, że wśród służących razem z zainfekowanymi rośnie oburzenie tą sytuacją, a rosyjscy medycy odmawiają udzielania pomocy chorym rannym.

Wywiad informuje, że na Ukrainie już wykryto bojowników, którzy trafili do niewoli, zakażonych HIV i WZW C. Jeńcy potwierdzają informacje o masowych "rekrutacjach" zainfekowanych do tzw. grupy Wagnera.