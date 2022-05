Ukraina: Wywiad: okupanci zmuszają bankowców i pracowników przedszkoli z Doniecka do wyjazdu i pracy w Mariupolu

Okupacyjna administracja zmusza wychowawców przedszkoli i pracowników bankowości do wyjazdu do Mariupola - poinformował we wtorek Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy na swoim kanale w Telegramie.

Dyrektorzy przedszkoli w okupowanym Doniecku otrzymali zarządzenie o wyznaczeniu personelu w celu wysłania do okupowanego Mariupola oraz okolicznych miejscowości (Nikolśke, Manhusz i Jałta w obwodzie donieckim). Okupacyjna administracja tłumaczy to koniecznością "organizowania pracy na miejscu" - poinformował wywiad.

Podobnie rzecz się ma z personelem instytucji bankowych. Władze ukraińskie spodziewają się, że całe kierownictwo sektora finansowego przejdzie pod kontrolę Rosji.

Takie roszady kadrowe związane są z brakiem zaufania okupacyjnej administracji do ludności miejscowej, jak również z masową ucieczką personelu na tereny znajdujące się pod kontrolą Ukrainy. Część pracowników odmawia współpracy z okupantami - podaje ukraiński wywiad, dodając, że osoby, które mają być delegowane do pracy w inne rejony nie zgadzają się z zarządzeniem, "niektórzy grożą, że się zwolnią, jeżeli nie zostanie ono odwołane".