Ukraina: Wywiad: Rosja nie jest w stanie przywrócić poziomu produkcji rakiet sprzed lutego 2024 r.

Rosja usiłuje zwiększyć zdolności produkcji pocisków rakietowych, ale nie jest w stanie przywrócić poziomu sprzed 24 lutego 2022 r. – ocenił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andrij Jusow. Rosyjskie ataki wciąż jednak są zagrożeniem dla Ukrainy - dodał.

"Wróg próbuje zwiększać produkcję broni, w tym i rakietowej, przestawia gospodarkę na tory wojenne. Jednak bieżący poziom produkcji nie pozwala nawet zbliżyć się do tej skali zapasów broni rakietowej, którą Rosja posiadała przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji" - ocenił Jusow na antenie telewizji ukraińskiej.

Jak podkreślił, chociaż Rosja jeszcze długo nie będzie w stanie powrócić do przedwojennej skali produkcji uzbrojenia, "zagrożenie terrorystycznymi atakami na systemy energetyczne i infrastrukturę cywilną utrzymuje się". Stanowi to duże wyzwanie dla Ukrainy oraz wspierającej ją międzynarodowej koalicji - powiedział Jusow, cytowany przez Radio Swoboda.

Amerykański dziennik "The New York Times" opublikował wcześniej materiał, oparty o rozmowy z anonimowymi źródłami, w którym ocenił, że Rosja zdołała zwiększyć produkcję pocisków rakietowych i amunicji artyleryjskiej do poziomu wyższego niż przed wojną. Według tej publikacji Rosja wytwarza więcej pocisków niż USA i kraje Zachodu, jednak wciąż nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb związanych z kontynuowaniem agresji na Ukrainę.

rsp/ mms/