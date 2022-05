Ukraina: Wywiad: rosyjscy poborowi wciąż są wysyłani na front i giną jako pierwsi

Wbrew informacjom rosyjskiej propagandy żołnierze poborowi wciąż wysyłani są na wojnę i giną w pierwszej kolejności - poinformował w poniedziałek portal unian.ua, powołując się na komunikat Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Pomimo zaprzeczeń Kremla, że udział poborowych w wojnie na Ukrainie, był niedopuszczalny, nadal są oni wcielani w szeregi rosyjskich wojsk okupacyjnych - poinformował w komunikacie wywiad.

"To waśnie poborowi giną jako pierwsi podczas działań wojennych. Do śmierci albo kalectwa prowadzi ich słabe wyszkolenie, przestarzały sprzęt i zaopatrzenie. Kolejną przyczyną wysokiej śmiertelności żołnierzy poborowych jest włączanie ich do walki w pierwszym szeregu - czego odmawiają bardziej doświadczeni żołnierze kontraktowi. Wysyłanie poborowych w strefę działań wojennych jest kolejnym dowodem na stosunek rosyjskiej władzy do własnych obywateli oraz na braki kadrowe w armii agresora. Pomimo ukrytej mobilizacji na terytorium Rosji oraz przymusowej mobilizacji mężczyzn na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, rosyjskie dowództwo ne jest w stanie zapewnić właściwego stanu osobowego w oddziałach" - czytamy w komunikacie.

Wywiad poinformował również, że matki rosyjskich poborowych zwracają się ze skargami na bezprawne działania dowódców do rosyjskiej rzecznik praw człowieka Tatiany Moskalkowej, ale otrzymują zdawkowe odpowiedzi i kłamstwa.