Ukraina: Wywiad: rosyjskie ataki możliwe w trzech obwodach

Rosyjskie ataki przeciwko Ukrainie mogą nastąpić na trzech kierunkach: w obwodzie donieckim, ługańskim i zaporoskim - poinformował w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja planuje zmobilizować od 300 do 500 tys. osób do udziału w operacjach ofensywnych na wschodzie i południu Ukrainy wiosną i latem tego roku. HUR podał, że nowa fala mobilizacji w Rosji będzie trwać ok. dwóch miesięcy.

"Ustaliliśmy, że natarcia wojsk Rosji mogą być w obwodzie donieckim i ługańskim oraz, możliwe, że w obwodzie zaporoskim. W obwodzie chersońskim i na Krymie wojska Rosji będą prowadzić obronę" - pisze na stronie internetowej HUR.

Kolejna mobilizacja świadczy o tym, że Kreml nie planuje zakończenia wojny - podsumowuje ukraiński wywiad.