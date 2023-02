Ukraina: Wywiad wojskowy: administracja Krymu przygotowuje się na naszą operację wyzwolenia półwyspu

Okupacyjne władze Krymu przygotowują się na rozpoczęcie ukraińskiej operacji wyzwolenia półwyspu - donosi w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Wywiad wojskowy pisze w komunikacie, że rosyjska administracja Krymu i miejscowy wydział Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) wydały rozporządzenie o wprowadzeniu wysokiego poziomu zagrożenia terrorystycznego.

Stan podwyższonego ryzyka zaprowadzono m.in. w miastach Armiańsk, Dżankoj, Kercz i w obiektach podległych np. ministerstwu transportu, ochrony zdrowia, energetyki. Nie określono terminu jego obowiązywania.

Zgodnie z dokumentem, do którego dotarł HUR, FSB ma wzmocnić kontrolę nad przemieszczaniem się ludzi i środków transportu na półwyspie.

Zarządzono kontrolę sprzętu potrzebnego do prowadzenia "operacji ratunkowych", a lokalne władze mają zagwarantować miejsca do "tymczasowego rozlokowania ludzi". System ochrony zdrowia ma przygotować placówki do świadczenia pomocy w nagłych wypadkach i ewakuacji medycznej.

Takie działania świadczą o tym, że okupacyjne siły przygotowują się do rozpoczęcia ukraińskiej operacji wyzwolenia Krymu - czytamy.

"Świadczy to też o możliwości przeprowadzenia prowokacji przez rosyjskie służby specjalne wobec cywilów na półwyspie i oskarżenie o te działania Ukrainy" - dodano. (https://t.me/DIUkraine/1967)