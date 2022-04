Ukraina: Wywiad wojskowy: duchowni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej aktywnie wspierają agresję na Ukrainę

Duchowni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego otrzymali jasne wytyczne, żeby agitować rodziców i krewnych młodych Rosjan - pod wpływem tych nawoływań mają oni zachęcać swoje dzieci i członków rodzin do podpisywania kontraktów z armią - przekazał w czwartek wywiad wojskowy Ukrainy.

"Publikujemy doniesienia o duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej współpracujących z rosyjskimi propagandystami i koordynatorami operacji informacyjno-psychologicznych. Przypominamy, że wszyscy sprawcy przestępstw przeciwko integralności terytorialnej i ludności Ukrainy będą ścigani za swoje czyny" - zadeklarowała ukraińska służba na Facebooku (https://tinyurl.com/3w2dwaax).

Duchowni Patriarchatu Moskiewskiego to "żołnierze propagandowej armii Rosji, którzy usprawiedliwiają agresję na Ukrainę i ludobójstwo na naszym narodzie, a także nawołują swoich wiernych, by dołączali do okupacyjnych oddziałów" - ocenił wywiad wojskowy.

"Ideologia +rosyjskiego świata+ jest tym samym, co ideologia nazizmu. Usprawiedliwia przemoc, morderstwa, wojny i ludobójstwo, dlatego musi być odrzucona i potępiona w taki sam sposób, jak potępiany jest nazizm, jego ideolodzy i zbrodnie" - stwierdził na początku kwietnia metropolita Epifaniusz, stojący na czele Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl otwarcie popiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Pojawiły się m.in. nagrania, na których hierarcha ofiarowuję ikonę dowódcy rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) generałowi Wiktorowi Zołotowowi i błogosławi agresję Kremla na sąsiedni kraj.

Jeden z kapłanów eparchii (diecezji) dniepropietrowskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego oświadczył 14 kwietnia, że patriarcha Cyryl powinien stanąć przed międzynarodowym trybunałem kościelnym.