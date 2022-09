Ukraina: Wywiad wojskowy: dziewczyna Rosjanina żąda, by przywiózł jej "trofea" z zabitych Ukraińców

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) opublikował w niedzielę rozmowę telefoniczną, w której - jak poinformował - młoda Rosjanka spod Moskwy namawia swego chłopaka, by przywiózł jej z wojny "trofea" - wojskowe kurtki i naszywki z ciał zabitych żołnierzy ukraińskich.

"Naszywki, buty, kurtki wojskowe zdjęte przez okupantów z ciał poległych w walce żołnierzy ukraińskich - oto szczyt marzeń prostej rosyjskiej dziewczyny spod Moskwy" - skomentował wywiad tę rozmowę.

Z opublikowanego nagrania wynika, że chłopak chce wracać do domu, dziewczyna zaś namawia go, by potem pojechał na wojną przeciwko Ukrainie jako najemnik z tzw. "grupy Wagnera" i przywiózł jej "mnóstwo kurtek wojskowych". Wspomina także o ludzkiej głowie - opowiada, iż pokazywała koleżance, że "wagnerowcy odcięli człowiekowi głowę". Domaga się kurtek i innych "trofeów"; oboje określają Ukraińców pogardliwymi określeniami.

"Amoralność wojska rosyjskiego dawno sięgnęła kolejnego dna, jednak haniebne obchodzenie się z jeńcami i ciałami zabitych obrońców Ukrainy nie pozostanie bez kary" - oznajmił wywiad. (https://t.me/SBUkr/5117)