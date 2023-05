Ukraina: Wywiad wojskowy: ludność w obwodzie biełgorodzkim lojalna wobec rosyjskich ochotników

Ludność w obwodzie biełgorodzkim, w którym przeprowadzili operację rosyjscy ochotnicy, jest wobec nich lojalna - oświadczył Andrij Jusow z wywiadu wojskowego (HUR) Ukrainy. Weryfikowane są informacje na temat możliwego przerzucania rosyjskich sił z Ukrainy do obwodu biełgorodzkiego.

"Są takie informacje. Są sprawdzane i monitorowane" - powiedział Jusow, odnosząc się do doniesień o przerzucaniu przez rosyjskie wojsko części sił z Ukrainy do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Jak zaznaczył, przerzucanie sił z linii frontu nie jest szybkim procesem i wymaga przygotowania - zauważa w środę portal Suspilne.

Jusow podkreślił, że HUR posiada informacje na temat tego, co dzieje się w obwodzie biełgorodzkim. Według niego po stronie władz rosyjskich obserwowana jest panika.

Z kolei ludność regionu jest lojalna wobec rosyjskich ochotników - twierdzi przedstawiciel ukraińskiego wywiadu. "Miejscowa ludność naprawdę ma doskonały stosunek do powstańców. Duża lojalność do przedstawicieli RDK (Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego) i do Legionu Wolność Rosji ze strony mieszkańców obwodu biełgorodzkiego, odbiór ich przesłań, ich kluczowych informacji" - kontynuował Jusow.

W poniedziałek Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji oświadczyły, że przekroczyły granicę i "wyzwalają" spod panowania władz w Moskwie miejscowości przygraniczne. Ukraiński wywiad wojskowy powiadomił, że grupy te "prowadzą operację w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim", co jest "konsekwencją agresywnej polityki reżimu Putina i inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy".

Władze ukraińskie zapewniły w poniedziałek, że nie są zaangażowane w działania zbrojne w obwodzie biełgorodzkim i podkreśliły, że uczestnicy tych zajść to obywatele Rosji.

W środę dowódca Korpusu powiadomił, że ochotnicy weszli 42 km w głąb obwodu biełgorodzkiego. Dodał, że najaktywniejsza faza działań już została zakończona, ale operacja trwa.