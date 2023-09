Ukraina: Wywiad wojskowy: metodycznie niszczymy krytyczne cele w Rosji

Posiadamy listę najbardziej krytycznych celów w Rosji i metodycznie je niszczymy, by zmniejszyć rosyjski potencjał - oznajmił w piątek Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

"Działamy metodycznie, określamy najbardziej krytyczne cele i najbardziej krytyczne obiekty dla samej Federacji Rosyjskiej. Są to obiekty wojskowe, obiekty kompleksu zbrojeniowego, dzięki którym produkowane są rakiety, drony i są to obiekty logistyki. Więc celów jest wiele" - przekazał Skibicki, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Przedstawiciel wywiadu wojskowego podkreślił, że wszystkie te cele są ponumerowane, określone według hierarchii, określone zostało ich znaczenie.

"I celowo niszczymy je po to, by zmniejszyć potencjał Rosji i osiągnąć efekt domina, kiedy zniszczenie jednego przedsiębiorstwa doprowadzi do tego, że inne (przedsiębiorstwa), które polegają na jego produkcji, przestaną produkować wojskowe wyroby" - dodał.

Skibicki zaznaczył, że Ukraina wykorzystuje w tym celu drony, systemy rakietowe oraz agentów na terytorium Rosji.