Ukraina: Wywiad wojskowy: nie mamy potwierdzonych informacji o dostawach irańskich rakiet do Rosji

Nie mamy potwierdzonych informacji o tym, że Iran już dostarczył rakiety do Rosji; wiemy natomiast, że zawarto wszelkie uzgodnienia w tej sprawie - podkreślił w piątek Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Jusow przekazał, że ukraiński wywiad posiada informacje na temat podpisania przez Rosję kontraktów z Iranem w sprawie dostaw rakiet balistycznych.

Pytany o to, czy może potwierdzić doniesienia na temat tego, że Iran już przekazał Rosji tysiąc rakiet, zaznaczył, że na razie zweryfikowane są tylko informacje na temat zawarcia koniecznych uzgodnień między stronami.

"Jest potwierdzone, że może zostać dostarczona partia ponad tysiąca jednostek (sprzętu). To nie tylko rakiety, tam jest różne uzbrojenie. Teraz mówimy o najbliższej partii - to 200 dronów, które już zmierzają do Rosji. To jest sprawdzona informacja" - dodał.

We wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby wyraził zaniepokojenie potencjalną dostawą rakiet z Iranu do Rosji. Kirby odniósł się w ten sposób do doniesień CNN, że Iran zamierza przekazać Moskwie kolejną partię broni, zawierającą 1 tys. różnego rodzaju sztuk uzbrojenia, w tym rakiet balistycznych krótkiego zasięgu Fateh-110 i Zolfagar o zasięgu 300 i 700 km.