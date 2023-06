Ukraina: Wywiad wojskowy: o broń używaną przez partyzantów należy pytać ich samych

O broń używaną przez formacje działające autonomicznie na terytorium Rosji, należy pytać bezpośrednio te struktury – powiedział portalowi Suspilne przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego w związku z doniesieniami mediów, że ochotnicy mogli używać belgijskich karabinów.

Przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) powiedział portalowi Suspilne, że pytania o wykorzystanie broni należy kierować bezpośrednio do struktur, które "autonomicznie działają na terytorium Rosji".

"O ile wiem, oni już tę sprawę komentowali. W tym na temat zdobycznej broni oraz broni, która została powtórnie zdobyta (chodzi zapewne o to, że mogła wcześniej zostać przejęta przez stronę rosyjską - PAP). Co do innych kwestii, myślę, że w odpowiedni sposób skomentuje to (ukraińskie) ministerstwo obrony" - powiedział Jusow.

Premier Belgii Aleksander De Croo poinformował w poniedziałek, iż służby wywiadowcze sprawdzają, czy belgijska broń została użyta podczas akcji proukraińskich partyzantów na terenie Federacji Rosyjskiej, do której doszło w maju br. Amerykański dziennik "The Washington Post" poinformował, iż rosyjskie proukraińskie formacje ochotnicze, które w maju przeprowadziły akcję w obwodzie biełgorodzkim, przy granicy z Ukrainą, użyły karabinów belgijskiego producenta FN Herstal, które rząd Belgii dostarczył Ukrainie.

Jak podał portal VRT NWS, minister obrony Ludivine Dedonder zapowiedziała zwrócenie się do Ukrainy o wyjaśnienia w tej sprawie. Jednocześnie premier De Croo powiedział w telewizji publicznej, iż dostawy broni na Ukrainę są obwarowane jasnymi warunkami.