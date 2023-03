Ukraina: Wywiad wojskowy: po decyzji MTK na Kremlu zaczęto szukać następcy Putina

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow oświadczył w sobotę, że Kreml niepokoi się decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o nakazie aresztowania Władimira Putina. W ocenie HUR zaczynają się już poszukiwania osoby, która zastąpi Putina.

"W wieżach Kremla panuje coraz większe niezadowolenie z powodu tego, co się dzieje. Oni (elity rosyjskie - PAP) w coraz ciemniejszych (barwach) widzą własne perspektywy, czyli katastrofę geopolityczną reżimu Putina. Mówi się już nawet o poszukiwaniu następcy Putina i to bynajmniej już nie Putin go szuka" - powiedział Jusow, cytowany przez portal zn.ua.

Sędziowie MTK przychylili się w piątek do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.