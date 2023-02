Ukraina: Wywiad wojskowy: Rosja wzmocni propagandę przed kolejną falą mobilizacji

Kreml planuje na przyszły tydzień wiele wydarzeń w związku z rocznicą napaści na Ukrainę; chce w ten sposób nasilić propagandę przed kolejną falą mobilizacji na wojnę - uważa ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

W następnym tygodniu w Rosji zaplanowano wiele oficjalnych wydarzeń. Ma to podkreślać, że wszystko rzekomo idzie zgodnie z planem, a rosyjscy wojskowi "bronią" kraju przed całym Zachodem i NATO - podkreślił Andrij Jusow z HUR.

"Ta propagandowa aktywność to między innymi przygotowanie ludności do nowych działań mobilizacyjnych i do nowej fali mobilizacji. (Ludziom) tłumaczy się, dlaczego powinni bez słowa iść na rzeź, wykonując jakieś niezrozumiałe polecenia kremlowskich starców" - dodał.

"To chyba nie są obywatele, tylko poddani Federacji Rosyjskiej, bo obywatele broniliby własnych praw i zadawaliby jakieś pytania. Możliwe, że do tego też dojdzie" - podsumował przedstawiciel HUR.

22 lutego na nadzwyczajnych posiedzeniach zbiorą się obie izby rosyjskiego parlamentu, Duma Państwowa i Rada Federacji. Tego dnia odbędzie się też na Łużnikach koncert, w którym ma wziąć udział Władimir Putin.

Według Ołeksija Daniłowa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, rosyjskie wojsko będzie próbowało przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę w dniach 23-24 lutego.

24 lutego minie rok od rosyjskiej pełnowymiarowej napaści na Ukrainę.