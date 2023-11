Ukraina: Wywiad wojskowy: Rosja zgromadziła prawie 900 rakiet

Rosja zgromadziła prawie 900 rakiet - szacuje ukraiński wywiad wojskowy (HUR). W październiku wyprodukowano 115 pocisków precyzyjnego rażenia - przekazał Wadym Skibicki, przedstawiciel HUR.

Łącznie zapasy Rosji obejmują około 870 pocisków precyzyjnego rażenia - poinformował Skibicki, cytowany przez HUR.

Przedstawiciel wywiadu stwierdził, że Rosjanie mogą zacząć masowo atakować ukraińskie obiekty infrastruktury wraz ze wzrostem obciążenia sieci energetycznej.

"Tak może być, kiedy nadejdą mrozy, kiedy zużycie energii elektrycznej osiągnie szczytowe wskaźniki w okresie jesienno-zimowym. Rosjanie wyczekują, aż temperatura spadnie poniżej zera" - dodał Skibicki.

Jak stwierdził, według oceny HUR "nie będą to takie prymitywne ataki, jak w ubiegłym roku". "Rosjanom trudno będzie osiągnąć (zadowalający ich) rezultat. My też się przygotowujemy i zdajemy sobie sprawę, jak działa (wróg) i jakie dane zbiera. Zgodnie z tym podejmujemy działania, by chronić nasz system energetyczny" - zapewnił Skibicki (https://t.me/DIUkraine/3022).