Ukraina: Wywiad wojskowy: Rosjanie atakują nas niedawno wyprodukowanymi rakietami

W sierpniu rosyjskie wojska atakowały Ukrainę rakietami wyprodukowanymi w trzecim kwartale bieżącego roku - poinformował Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

"To, co jest produkowane w (rosyjskich) zakładach, od razu trafia do wojska i od razu jest wykorzystywane przeciwko" Ukrainie - powiedział Skibicki, cytowany w niedzielę przez Interfax-Ukraina.

Jak podkreślił, w atakach rakietowych przeprowadzonych przeciwko Ukrainie w sierpniu wykorzystano uzbrojenie wyprodukowane w trzecim kwartale bieżącego roku.

By powstrzymać rosyjskie ataki, konieczne jest zneutralizowanie produkcji uzbrojenia - wskazał przedstawiciel HUR.

"W tej kwestii współpracujemy z międzynarodową wspólnotą, bo jest wiele aspektów" - kontynuował Skibicki. To sankcje międzynarodowe dotyczące dostaw części potrzebnych do produkcji, zamknięcie kanałów dostaw przez kraje, które nie dołączyły do sankcji oraz ataki na zakłady produkcyjne - wyjaśnił.