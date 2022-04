Ukraina: Wywiad wojskowy: rosyjscy żołnierze nie dostają dodatków za udział w inwazji

Rosyjscy żołnierze biorący udział w inwazji na Ukrainę nie tylko nie dostają żadnych dodatków, ale nie mogą się też zwolnić ze służby - poinformował we wtorek w komunikacie opublikowanym na Facebooku ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Zakaz zwalniania się zamiast wynagrodzenia. Rosjanie szukają sposobów na zatrzymanie niezmotywowanych żołnierzy" - ocenia HUR szereg działań podjętych przez rosyjskie dowództwo.

"Aby zapobiec masowym zwolnieniom z powodu niechęci do udziału w działaniach wojennych, kontrakt wojskowy armii rosyjskiej zawiera zapisy o wyrażeniu zgody na wykonywanie zadań na obszarach działań wojennych, niezależnie od ich lokalizacji" - wymienia ukraiński wywiad. (https://tinyurl.com/utxr3zts)

Jednocześnie, rosyjscy żołnierze - jak twierdzi HUR - nie dostają żadnych dodatków za udział w wojnie na Ukrainie.

"Wojskowi Federacji Rosyjskiej z 47. Dywizji Pancernej biorący udział w walkach z Ukrainą nie otrzymali obiecanych dodatkowych dopłat. Ostatnie dopłaty, które otrzymali, to 2 proc. za udział w +ćwiczeniach+ jeszcze przed początkiem wojny. Dodatkowo, status +weterana+ teoretycznie mogą uzyskać tylko ci, którzy odnieśli obrażenia, leczyli się w szpitalu i mają oficjalną ewidencję obrażeń. Oddziały okupanta bombardują dowództwo apelami o dopłaty i status, ale wszystkie są ignorowane. W rezultacie wojsko nie ma ochoty ani motywacji do powrotu do strefy wojny" - ustalił ukraiński wywiad.