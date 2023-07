Ukraina: Wywiad wojskowy: rosyjski dokument świadczy o celowych działaniach na rzecz zerwania umowy zbożowej

Zdobyty przez ukraiński wywiad niejawny rosyjski raport świadczy o tym, że wszystkie działania w ramach zerwania umowy zbożowej to elementy wcześniej przygotowanego planu, a niszczenie infrastruktury ukraińskiej to jego kolejna część – poinformował ukraiński wywiad wojskowy HUR.

Zarząd Główny Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy powołuje się na pozyskany niejawny raport, sporządzony dla rosyjskich władz najwyższych, dotyczący działalności rosyjskiej część tzw. komitetu koordynacyjnego umowy zbożowej.

"Dokument mówi o technologiach, które zastosowano, by przeszkodzić w funkcjonowaniu korytarza zbożowego i które ostatecznie doprowadziły do zerwania umowy" - informuje HUR we wtorek. https://t.me/DIUkraine/2605

Według ustaleń strony ukraińskiej Rosjanie dążyli do maksymalnego zmniejszenia ilości zboża, wywożonego w ramach porozumienia na Morzu Czarnym, a działając w centrum koordynacyjnym, ograniczali przepustowość korytarza przez niedopuszczanie statków do transportu produkcji rolnej.

"Działania (Rosji) w celu zerwania umowy były podzielone na kilka etapów. Na pierwszym z inicjatywy rosyjskiego prezydenta Rosja zawiesiła swój udział od 29 października do 3 listopada 2022 r., co spowodowało według dokumentu zmniejszenie ilości wywożonego zboża z 4,2 mln do 2,6 mln (ton). Kolejny etap to działania w celu ograniczenia dostępu statków do portu Południowego (Odessa), zmniejszenie liczby ekip inspekcyjnych, przerwy w rejestracji statków" - powiadomiono.

W efekcie tych rosyjskich działań, jak oceniali autorzy dokumentu, udało się "efektywnie ograniczać liczbę statków, wpływających do ukraińskich portów i zmniejszyć istotnie ilość wywożonej produkcji, co w efekcie uniemożliwiło Kijowowi eksport prawie 20 mln ton ładunków".

"Rosjanie podsumowują, że +najmniejsza ilość eksportowanej żywności przypadła na trzeci etap inicjatywy (od 19 marca do 17 lipca 2023 r.) i wynosiła 7,8 mln ton+" - odnotowuje HUR.