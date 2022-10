Ukraina: Wywiad wojskowy: rosyjskie ładunki wybuchowe w kachowskiej elektrowni wodnej nie wystarczą do zniszczenia tego obiektu

Rosyjskie ładunki wybuchowe, umieszczone w kachowskiej elektrowni wodnej w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, nie są wystarczające do wysadzenia tego obiektu w powietrze - ocenił w środę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Jak podkreślił, Ukraina "ma do czynienia z nieobliczalnym państwem i rządem", dlatego możliwe są "różne prowokacje", ale obecnie nic nie wskazuje na zagrożenie eksplozją w Nowej Kachowce. Według Jusowa główny budynek i tama elektrowni nie zostały zaminowane ładunkami o takiej mocy, żeby dało się nimi zniszczyć cały obiekt.

Przedstawiciel HUR nie uznał też za wiarygodne doniesień o ewentualnym użyciu przez Kreml taktycznej broni jądrowej. "Jest to ostatnia karta, po którą może sięgnąć Putin. Pytanie brzmi, co dalej" - powiedział Jusow. Gdyby ten scenariusz został zrealizowany, byłby to krok przybliżający koniec Rosji - dodał.

Rosja przygotowuje groźną prowokację w kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze, zaminowując zaporę i transformatory - zaalarmował 20 października Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy.

Podolak przedstawił na Twitterze "prawdziwy plan Surowikina", czyli dowódcy rosyjskich wojsk okupacyjnych, w sprawie kachowskiej elektrowni. Po pierwsze - według Podolaka - plan obejmuje zaminowanie zapory i transformatorów. Drugi punkt to przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie do Rosji +nielojalnych mieszkańców+. Trzeci punkt to zatopienie terytorium, by +powstrzymać ukraińską kontrofensywę i osłonić odwrót rosyjskich wojsk+ - napisał (https://tinyurl.com/2jmzu73k).

Również 20 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, występując online na szczycie UE, przekazał, że posiada informacje na temat tego, że Rosjanie zaminowali zaporę i transformatory kachowskiej elektrowni wodnej. Jak dodał, jeśli rosyjskie siły przerwą tę tamę, w strefie zalania znajdzie się ponad 80 miejscowości, w tym miasto Chersoń. Zaapelował o skierowanie międzynarodowej misji obserwacyjnej do kachowskiej elektrowni.

"Według naszych informacji Rosja już przygotowała wszystko, by przeprowadzić ten zamach terrorystyczny. Ukraińskich pracowników wyrzucono z kachowskiej elektrowni, są tam tylko rosyjscy obywatele. Całkowicie kontrolują obiekt" - powiedział wówczas Zełenski.