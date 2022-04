Ukraina: Wywiad wojskowy: Rosyjskie wojska wprowadzają do obiegu ruble w okupowanej części obwodu charkowskiego

W okupowanej części obwodu charkowskiego rosyjskie wojska wprowadzają do obiegu ruble, nakłaniają mieszkańców do wyjazdów do Rosji w celu zakupu towarów i leków, a także instalują sprzęt rosyjskiego operatora komórkowego Megafon - przekazał w niedzielę na Facebooku wywiad wojskowy Ukrainy (HUR).

W ocenie ukraińskiej służby "miejscowa ludność w obwodzie charkowskim zadziwia Rosjan poziomem samoorganizacji". "W Rosji wszystko wyglądałoby inaczej, nikt nie zgłosiłby się na ochotnika do pomocy" - mieli stwierdzić żołnierze najeźdźcy, cytowani przez źródła wywiadu wojskowego.

"W obwodzie charkowskim rozwija się masowy ruch społeczny o charakterze wolontariatu. (...) Wolontariusze dostarczają żywność i niezbędne lekarstwa osobom o niskich dochodach, a także wodę pitną ludziom w podeszłym wieku. Mieszkańcy sami zbierają potrzebne fundusze i najczęściej odmawiają rosyjskiej +pomocy humanitarnej+. (...) Sytuacja pozostaje jednak napięta. 21-23 kwietnia rosyjscy żołnierze skonfiskowali na własny użytek generatory prądu należące do lokalnej ludności" - czytamy w komunikacie służby (https://tinyurl.com/ybtbstpw).

Wywiad wojskowy przekazał również doniesienia, że rosyjscy żołnierze i funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) próbują prowadzić działania dywersyjne. "Starają się zdemoralizować miejscową ludność, rozpowszechniając pogłoski, że +Ukraina odcięła osiedlom prąd+, a +Charków jest już prawie okupowany przez Rosjan+" - podano w niedzielnej informacji wywiadowczej.

Rosyjska armia kontroluje obecnie wschód i fragment północnej części obwodu charkowskiego. Najcięższe walki toczą się pod miasteczkiem Izium, w pobliżu granicy z obwodami ługańskim i donieckim. Celem działań najeźdźcy na osi Izium-Słowiańsk jest okrążenie ukraińskiego zgrupowania wojskowego w Donbasie w wyniku połączenia z rosyjskimi oddziałami operującymi w okolicach Donbasu i Gorłówki.

