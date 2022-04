Ukraina: Wywiad wojskowy: w Chersoniu podczas okupacji pojawiło się ponad 820 grobów

Ze zdjęć satelitarnych firmy Planet Lab wynika, że podczas rosyjskiej okupacji na cmentarzu miejskim w Chersoniu na południu Ukrainy pojawiły się co najmniej 824 nowe groby - podaje w sobotę ukraiński wywiad wojskowy.

Według ukraińskiego wywiadu okupacyjna administracja Chersonia próbuje przekonać miejscowych mieszkańców, że "zbrodnie Rosji na Ukrainie są przeprowadzane dla dobra ludzi, a siły zbrojne Rosji nie walczą z ukraińskim narodem".

Twierdzi też, że "wojna rozpoczęła się przez +zachodnie plany+ zniszczenia rosyjskiego i ukraińskiego narodu", a samą wojnę określają jako "operację likwidacji antynarodowego kijowskiego reżimu" - relacjonuje ukraiński wywiad wojskowy we wpisie na Facebooku (https://tinyurl.com/2p9yv4bp).

Jak dodaje, mieszkańcom rozdawane są ulotki, w których m.in. napisano, że to Ukraińcy i wybrane przez nich władze są winni rosyjskiej agresji. "Nieszczęście, jakie was spotkało, to skutek przestępczej polityki kijowskiego reżimu" - głoszą materiały najeźdźców.

"Faktycznie takie działania rosyjskich propagandystów są bezpośrednim przyznaniem tego, że wojna nie ma nic wspólnego z mityczną +obroną Donbasu+. Jej cel to zniszczenie ukraińskiej państwowości i okupacja całej Ukrainy" - czytamy w komunikacie ukraińskiego wywiadu.

W rosyjskich ulotkach ostrzeżono również ludność Chersonia, by nie myślała, że rosyjska operacja będzie "szybka i bezbolesna" - kontynuuje wywiad. "To stwierdzenie staje się szczególnie aktualne, biorąc pod uwagę to, że zgodnie z danymi ze zdjęć satelitarnych firmy Planet Lab podczas okupacji na chersońskim miejskim cmentarzu pojawiły się co najmniej 824 nowe groby" - pisze ukraiński wywiad.