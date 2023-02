Ukraina: Wywiad wojskowy zaprzecza jakoby Rosjanie zajęli szereg miejscowości w rejonie Bachmutu

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) nie potwierdza zajęcia przez Rosjan szeregu miejscowości w rejonie Bachmutu, o których mówił we wtorek minister obrony Rosji – podano w komunikacie HUR, dodając, że Siergiej Szojgu „przypisuje sobie niebyłe zwycięstwa”.

"Agencja propagandowa kraju okupanta TASS powiadomiła, że minister obrony obwieścił o przejęciu pełnej kontroli przez Rosję nad miejscowościami Sołedar, Kliszczijiwka, Krasnopilla, Błahodatne, Mykołajiwka, w obwodzie donieckim oraz Pidhirne, Łobkowe w obwodzie zaporoskim" - napisano w Telegramie HUR, Zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

"Wspomniał on także o +pozytywnym+ przebiegu działań bojowych pod Bachmutem i Wuhłedarem, ogłaszając, że wszystkie wskazane +zdobycze+ to zasługa sił zbrojnych Rosji" - dodano.

W komunikacie podkreślono, że strona ukraińska potwierdziła wyjście z Sołedaru jeszcze 25 stycznia, a "co do innych miejscowości, to ich zajęcie przez wroga w chwili obecnej nie potwierdza się". "Na każdym z tych kierunków siły obrony Ukrainy kontynuują obronę" - czytamy.

"Szojgu celowo nie wspomniał, że na wszystkich wymienionych kierunkach aktywnie uczestniczą siły prywatnej firmy wojskowej Wagner. Natomiast regularna armia rosyjska pełni tam tylko epizodyczną funkcję +sił wsparcia+. Rosyjskie media propagandowe milczą na ten temat, co świadczy o tym, że trwa konflikt w polityczno-wojskowym kierownictwie Rosji" - oceniono.