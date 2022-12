Ukraina: Wywiad: wśród pojmanych do niewoli są obywatele państw innych niż Rosja

Wśród trafiających do naszej niewoli są osoby posiadające podwójne obywatelstwo (w tym Rosji), obywatele innych państw oraz bezpaństwowcy - poinformował w sobotę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow.

"Wśród osób wziętych do niewoli były zarówno osoby z podwójnym obywatelstwem i bezpaństwowcami, jak i przedstawiciele państw trzecich. Takie przypadki były i są nadal. Większość z nich, to przedstawiciele tzw. prywatnych firm wojskowych. To wcale nie są firmy wojskowe, to odnogi okupacyjnego korpusu Putina" - oświadczył Jusow w ukraińskiej telewizji.

Jusow powiedział też, że według danych, którymi dysponuje ukraiński wywiad, na skutek mobilizacji ogłoszonej we wrześniu przez Putina, do wojska powołano 300 tys. osób, z czego 100 tys. już wysłano na front na Ukrainie "w roli mięsa armatniego".