Ukraina: wzywamy MAEA do wstrzymania współpracy z Rosją w dziedzinie energetyki jądrowej

Ukraina wzywa Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) do wstrzymania współpracy z Rosją w sferze energetyki jądrowej, ograniczenia przywilejów Moskwy w tej organizacji i nałożenia sankcji na koncern Rosatom - zaapelował w środę w Kijowie ukraiński premier Denys Szmyhal podczas wspólnego briefingu z dyrektorem generalnym MAEA Rafaelem Grossim.

Szmyhal podkreślił, że Rosatom zarabia każdego roku około 9 mld dolarów na sprzedaży niewzbogaconego uranu, usługach związanych ze wzbogacaniem tego surowca i budowie elektrowni jądrowych - powiadomiła agencja Ukrinform.

"Jestem przekonany, że większość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na finansowanie wojny, (w tym) rakiet, które zabijają ukraińskich cywilów i narażają cały cywilizowany świat na niebezpieczeństwo nuklearne. Dlatego nalegamy na ograniczenie praw i przywilejów Rosji w MAEA oraz zakończenie współpracy jądrowej z Rosją. Wzywamy członków MAEA i naszych pozostałych partnerów do wsparcia tej inicjatywy" - powiedział Szmyhal.

Premier poinformował, że otrzymał od dyrektora Grossiego zapewnienie, iż MAEA w pełni popiera wysiłki Ukrainy w na rzecz zagwarantowania w kraju bezpieczeństwa jądrowego, w tym na terenie okupowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

"W pierwszej kolejności chodzi o całkowite wycofanie (stamtąd) rosyjskich sił i personelu Rosatomu oraz powrót Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pod kontrolę Ukrainy. To jest to, co uważam za warunek wstępny na rzecz ustanowienia pełnej ochrony wokół (tego obiektu) i przywrócenia reżimu bezpieczeństwa jądrowego. To jest główny wymóg wobec Rosji, (wymieniony) już w trzech rezolucjach Rady Gubernatorów MAEA" - wyjaśnił ukraiński premier.

"Po raz pierwszy w historii ludzkości obiekty jądrowe stały się elementem ofensywnej strategii wojskowej. Jest to dla Rosji pretekst do zagarnięcia ukraińskich terytoriów i szantażowania świata bronią atomową" - ocenił Szmyhal.

Grossi, który przebywa z wizytą na Ukrainie, zapowiedział we wtorek stałą obecność MAEA we wszystkich ukraińskich elektrowniach atomowych, w tym w Czarnobylu. Jak poinformowano, eksperci MAEA rozpoczną swą misję w tych obiektach jeszcze w środę. W sumie MAEA będzie miała 11-12 przedstawicieli rozmieszczonych na Ukrainie na stałe.

Z elektrowni jądrowych pochodziła ponad połowa energii elektrycznej produkowanej na Ukrainie przed rosyjską inwazją na ten kraj. Na południu zlokalizowane są Zaporoska Elektrownia Atomowa (okupowana przez siły wroga) i Południowoukraińska Elektrownia Atomowa. Pozostałe dwie siłownie jądrowe - Rówieńska i Chmielnicka - znajdują się w zachodniej części Ukrainy.