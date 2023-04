Ukraina: Z Danii przybyło 19 haubicoarmat Caesar

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował w piątek o przybyciu na Ukrainę 19 samobieżnych haubicoarmat Caesar produkcji francuskiej, przekazanych przez Danię.

"Caesary z Danii są już na Ukrainie" - napisał Reznikow na Twitterze, dziękując mieszkańcom Danii, ministerstwu obrony tego kraju i francuskim partnerom.

"Dania zamierzała wykorzystać te systemy dla swojej armii, ale mądrze i szlachetnie zdecydowała się przekazać je armii ukraińskiej ze względu na poważne zagrożenie, jakie dla całej Europy stanowi rosyjska agresja na Ukrainę" - podkreślił Reznikow.

Przypomniał również, że Duńczycy uczestniczą w organizacji szkolenia dla ukraińskich żołnierzy.

"Nasi żołnierze wysoko ocenili zwrotność i celność tych haubic. Dzięki naszym partnerom we Francji i Danii Ukraina ma drugi co do wielkości park artyleryjski Caesara na świecie" - zaznaczył minister obrony.

W styczniu duński rząd, przy poparciu parlamentu, podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie wszystkich 19 systemów artyleryjskich Caesar, które zamówił we Francji.