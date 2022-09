Ukraina: z niewoli uwolniono dotąd blisko 600 osób, większość to wojskowi

Z rosyjskiej niewoli uwolniono dotychczas blisko 600 osób, w większości są to wojskowi – powiadomił szef Narodowego Biura Informacyjnego Ukrainy Ołeksandr Smyrnow. Dodał, że Rosjanie przymusowo deportowali ponad 3 mln ludzi, w tym 600 tys. dzieci.

"Z niewoli uwolniono na dzisiaj prawie 600 osób. To ok. 100 cywilów, a pozostałe osoby to wojskowi" - przekazał Smyrnow, cytowany w poniedziałek przez agencję Interfax-Ukraina.

Mówiąc z kolei o osobach deportowanych, urzędnik ocenił, że "liczby są straszne". Zaznaczył jednak, że są to dane podawane przez stronę rosyjską, ponieważ Ukraina "nie ma dostępu do terytorium agresora".

"To ponad 3 mln przymusowo deportowanych ludzi, w tym ok. 600 tys. dzieci" - powiedział Smyrnow. Sprowadzenie tych ludzi, jak podkreślił, jest bardzo trudne.

Ale my też zbieramy te dane i udało się jak dotąd zebrać i zweryfikować informacje o ponad 30 tys. deportowanych dorosłych i prawie 7300 dzieci - zaznaczył Smyrnow. "Część z nich sama wydostaje się z terytorium państwa-agresora. Są ludzie, którzy kontaktują się z (ukraińskim) ministerstwem ds. reintegracji (terytoriów tymczasowo okupowanych" - dodał.

Podkreślił, że dzięki wysiłkom władz ukraińskich udało się sprowadzić z powrotem 53 spośród przymusowo wywiezionych przez Rosjan dzieci.

just/ adj/

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej