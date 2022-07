Ukraina: z Rosją rozmawiamy tylko o odblokowaniu portów

Ukraina prowadzi z Rosją rozmowy wyłącznie w sprawie odblokowania jej portów – poinformował we wtorek wieczorem szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak w wywiadzie dla telewizji Nastojaszczeje Wriemia.

Jermak powiedział, że rozmowy w sprawie odblokowania portów są prowadzone na różnych szczeblach - wojska i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale tylko za pośrednictwem ONZ. "Rozmawiam z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, z Rosjanami nie rozmawiam" - powiedział.

Ocenił, że jest już pewien postęp w tych rozmowach. "Ale dla nas podstawowa jest kwestia bezpieczeństwa. Absolutnie im (Rosjanom) nie wierzymy - to oczywiste" - dodał.

Jermak podkreślił, że Ukraina nie chce, by wojna trwała do zimy, gdyż dałoby to siłom rosyjskim czas na okopanie się i utrudniłoby wojskom ukraińskim jakiekolwiek kontrnatarcie.

Wyraził przy tym nadzieję, że dostarczana przez USA, Wielką Brytanię i innych zachodnich sojuszników broń pozwoli Ukrainie wcześniej osiągnąć "zwycięstwo".

Odnosząc się do sankcji przeciw Rosji Jermak powiedział, że wiele z nich "ma bardzo piękne nazwy, ale nie działa". Zaznaczył jednak, że "teraz z każdym nowym pakietem sankcje stają się coraz bardziej bolesne i trafiają w odpowiedni punkt".